В Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой, у водителя которой не было прав

08:19, 02 мар 2022

В Уфе произошла авария с участием пассажирского автобуса НефАЗ, ехавшего по маршруту № 74, и автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в ГИБДД по Башкирии.







По информации ведомства, авария произошла около восьми часов вечера напротив дома 126 по проспекту Октября. Водитель легковушки был госпитализирован.



— Известно, что в автобусе находились около 20 человек, из их числа никто не пострадал, — сообщили в ГИБДД. — В ходе проверки было установлено, что водитель легкового автомобиля управлял транспортным средством не имея водительских прав. В отношении него составлен административный протокол. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Подробности ДТП уточняются.

Ранее в Уфе произошла еще одна авария с погибшим. По данным региональной ГИБДД, в Дёмском районе на перекрёстке улиц Левитана и М. Джалиля в девять часов утра 1 марта столкнулись две попутные иномарки: Suzuki SX4 и Renault Logan. Удар был такой силы, что последний автомобиль наехал на электроопору и перевернулся на крышу.





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Фото: ГИБДД по РБ