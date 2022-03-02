Житель Башкирии с ножом напал на молодого парня возле магазина

17:19, 02 мар 2022

В МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе задержали 31-летнего подозреваемого, который накинулся с ножом на 22-летнего парня около продуктового магазина на улице Ахметова.







По предоставленным данным, нападение произошло минувшей ночью, около трех часов. Как признался фигурант уголовного дела, между ним и его жертвой завязался конфликт, во время которого он в порыве гнева достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента.



После этого мужчина сбежал с места происшествия и спрятал свое оружие в снег. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Как выяснилось, у него уже ранее были судимости. Потерпевший сейчас в больнице, о его состоянии информации нет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД Башкирии