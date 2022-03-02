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Житель Башкирии с ножом напал на молодого парня возле магазина

Житель Башкирии с ножом напал на молодого парня возле магазина

17:19, 02 мар 2022

В МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе задержали 31-летнего подозреваемого, который накинулся с ножом на 22-летнего парня около продуктового магазина на улице Ахметова. 

По предоставленным данным, нападение произошло минувшей ночью, около трех часов. Как признался фигурант уголовного дела, между ним и его жертвой завязался конфликт, во время которого он в порыве гнева достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента.

После этого мужчина сбежал с места происшествия и спрятал свое оружие в снег.  В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Как выяснилось, у него уже ранее были судимости. Потерпевший сейчас в больнице, о его состоянии информации нет. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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