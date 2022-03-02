В Башкирии в реке обнаружили тело женщины

18:44, 02 мар 2022

В Сипайлово в реке обнаружили тело женщины. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в управлении гражданской защиты.



По данным УГЗ, тело нашли в реке Уфе напротив дома № 39 по улице Набережная реки Уфы. Туда выехали полицейские и сотрудники УГЗ. Спасатели вытащили тело женщины в одежде из воды и передали правоохранителям.







— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в управлении.



Ранее сообщалось о том, что в Кумертау между гаражей обнаружили труп девушки. Личность умершей установлена, девушке было около 25 лет, она проживала в Ермолаево.



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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы