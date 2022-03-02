Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в реке обнаружили тело женщины

В Башкирии в реке обнаружили тело женщины

18:44, 02 мар 2022

В Сипайлово в реке обнаружили тело женщины. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в управлении гражданской защиты.

По данным УГЗ, тело нашли в реке Уфе напротив дома № 39 по улице Набережная реки Уфы. Туда выехали полицейские и сотрудники УГЗ. Спасатели вытащили тело женщины в одежде из воды и передали правоохранителям.

— Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось о том, что в Кумертау между гаражей обнаружили труп девушки. Личность умершей установлена, девушке было около 25 лет, она проживала в Ермолаево.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Из реки Белой в Башкирии вытащили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
Из реки Белой в Башкирии вытащили тело мужчины
В Башкирии нашли обмороженный труп девушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли обмороженный труп девушки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: