В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой
08:17, 03 мар 2022
Сегодня, 3 марта, в г. Октябрьский зарегистрировано ДТП с погибшим
Авария произошла около 7 часов утра на ул. Северная. По имеющейся информации, столкнулись "Opel Astra" и ВАЗ-2112.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам "Opel" и пассажиру ВАЗа.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой, у водителя которой не было прав.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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