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В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой

В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой

08:17, 03 мар 2022

Сегодня, 3 марта, в г. Октябрьский зарегистрировано ДТП с погибшим

Авария произошла около 7 часов утра на ул. Северная. По имеющейся информации, столкнулись "Opel Astra" и ВАЗ-2112.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам "Opel" и пассажиру ВАЗа.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой, у водителя которой не было прав. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Октябрьский происшествия аварии
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