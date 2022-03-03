В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой

08:17, 03 мар 2022

Сегодня, 3 марта, в г. Октябрьский зарегистрировано ДТП с погибшим







Авария произошла около 7 часов утра на ул. Северная. По имеющейся информации, столкнулись "Opel Astra" и ВАЗ-2112.



В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам "Opel" и пассажиру ВАЗа.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой, у водителя которой не было прав.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ