Во время пожара в Башкирии пострадала женщина

09:50, 03 мар 2022

Накануне в 17:41 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №8 по улице Петрозаводской в Уфе. Об этом сообщили в ведомстве.



На место направили 4 единиц техники и 11 спасателей. Они установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире двухэтажного жилого дома. Пожар удалось локализовать в 17:55, открытое горение ликвидировать в 18:03.







Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники МЧС спасли 14 человек. Известно, что пострадала 44-летняя женщина. Ее доставили в ГКБ №18.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе Башкирии мужчина получил ожоги во время пожара в бане.





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Фото: МЧС по РБ