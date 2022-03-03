Во время пожара в Башкирии пострадала женщина

Накануне в 17:41 в МЧС по РБ поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №8 по улице Петрозаводской в Уфе. Об этом сообщили в ведомстве.
На место направили 4 единиц техники и 11 спасателей. Они установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире двухэтажного жилого дома. Пожар удалось локализовать в 17:55, открытое горение ликвидировать в 18:03.
Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудники МЧС спасли 14 человек. Известно, что пострадала 44-летняя женщина. Ее доставили в ГКБ №18.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.