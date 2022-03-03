В Башкирии мужчина убил пенсионерку, запрыгнув к ней на балкон из соседнего дома

11:17, 03 мар 2022

В Уфе вынесли приговор местному жителю, который под воздействием наркотиков убил 71-летнюю пенсионерку. Он проник к ней в квартиру через балкон на пятом этаже, запрыгнув туда с соседнего дома.







Преступление произошло днем 26 апреля прошлого года. Осужденный, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, услышал шум из соседней квартиры и решил выяснить отношения с ее хозяином. Он проник в чужое жилище через балкон, но никого там не обнаружил. Мужчина вышел из квартиры в подъезд, где вступил в конфликт с 86-летним соседом. Во время перепалки он начал угрожать последнему убийством и ударил его ножом в руку.



После этого неадекватный горожанин вернулся в чужую квартиру. С балкона он перепрыгнул на лоджию соседнего дома – там его застала 71-летняя пенсионерка.

– Увидев подсудимого, женщина стала высказывать недовольство по поводу незаконного проникновения в ее жилище, в ответ на это злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов по голове, после чего начал ее душить, а затем нанес ей удар ножом в голову. От полученного ранения женщина скончалась на месте, а подсудимый скрылся, – передали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.



Примечательно, что после этого надел на себя вещи убитой женщины. Вскоре мужчина был задержан. Его судили по четырем статьям: о нарушении неприкосновенности жилища, угрозе убийством, умышленном причинении легкого вреда здоровью и убийстве. Осужденный признался во всех преступлениях и был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 1,3 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитой пенсионерки.





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Фото: Следком Башкирии