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В Башкирии неизвестные сломали лифт для инвалидов (видео)

В Башкирии неизвестные сломали лифт для инвалидов (видео)

12:53, 03 мар 2022

В Стерлитамаке по улице Худайбердина неизвестные сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе. Об
По его словам, инцидент произошел накануне ночью, 1 марта.

«Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко. Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?», — написал Газизов.

Мэр Стерлитамака добавил, что по данному случаю управление ЖКХ уже подало заявление в полицию.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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