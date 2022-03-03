В Башкирии неизвестные сломали лифт для инвалидов (видео)
12:53, 03 мар 2022
В Стерлитамаке по улице Худайбердина неизвестные сломали лифт для маломобильных граждан в надземном пешеходном переходе. Об По его словам, инцидент произошел накануне ночью, 1 марта.
«Дико, что в современном, цивилизованном мире такие акты вандализма случаются, к тому же нередко. Недопустимо, чтобы труд, направленный на благоустройство города и комфортные условия проживания в нем, вот таким наглым образом обесценивали. Лифт был сделан для инвалидов! Кому и зачем пришло в голову ломать, портить его?», — написал Газизов.
Мэр Стерлитамака добавил, что по данному случаю управление ЖКХ уже подало заявление в полицию.