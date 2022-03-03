В Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир
15:03, 03 мар 2022
Сегодня, 3 марта, в Уфе зарегистрировано ДТП с участием двух автобусов
Авария произошла около часу дня напротив дома 118 по проспекту Октября. Столкнулись пассажирские автобусы "НефАЗ", следовавший по маршруту 74 "Уфимский ДОК - Нижегородка" и "Lotos", который двигался по маршруту 167 "Цветы Башкирии - ДОК".
В результате дорожного происшествия пассажир "НефАЗ" доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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