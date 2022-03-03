В Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир

15:03, 03 мар 2022

Сегодня, 3 марта, в Уфе зарегистрировано ДТП с участием двух автобусов



Авария произошла около часу дня напротив дома 118 по проспекту Октября. Столкнулись пассажирские автобусы "НефАЗ", следовавший по маршруту 74 "Уфимский ДОК - Нижегородка" и "Lotos", который двигался по маршруту 167 "Цветы Башкирии - ДОК".







В результате дорожного происшествия пассажир "НефАЗ" доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ