В Башкирии раскрыли жестокое убийство пенсионера

19:25, 03 мар 2022

В Зилаирском районе жертвой жестокого нападения стал 66-летний житель села Сосновка. Тело пожилого мужчины 28 февраля обнаружила его соседка, при этом убийство произошло за несколько недель до этого.







Криминалисты осмотрели место трагедии, опросили местных жителей и выяснили, что в начале февраля в селе находились двое ранее судимых жителей Зилаирского района. Полицейские задержали одного из подозреваемых, при этом ранее он уже попался на незаконном проникновении в чужой дом и не сразу понял, за что его задержали. Вскоре 39-летний мужчина признался, что знает убийцу и указал на своего 37-летнего приятеля. Как оказалось, его товарищ сбежал в Челябинскую область.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, все случилось 5 февраля. Злоумышленники выпивали в гостях у знакомого и увидели, что его пожилому соседу принесли пенсию. Решив завладеть деньгами, они ворвались в дом к мужчине, начали его бить и несколько раз ударили обухом топора по голове. После этого преступники забрали 27 тысяч рублей и скрылись. Сообщники отправились в Уфу, где некоторое время работали на стройке, а потом вернулись домой. Когда одного из них задержали полицейские, второй сбежал в Челябинскую область.

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Из-за того, что погибший пенсионер был одинок, его тело обнаружили только спустя 23 дня. Душегубам грозит многолетний срок заключения за совершение убийства. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.