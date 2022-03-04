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В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие

В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие

08:47, 04 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в восьмом часу вечера в Мечетлинском районе

На 103 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись два ВАЗа десятой модели. В результате аварии 34-летний водитель и 43-летняя пассажирка первого автомобиля  с различными травмами госпитализированы.

По данному факту начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия аварии
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