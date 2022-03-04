В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие
08:47, 04 мар 2022
Авария в Башкирии произошла вчера в восьмом часу вечера в Мечетлинском районе
На 103 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись два ВАЗа десятой модели. В результате аварии 34-летний водитель и 43-летняя пассажирка первого автомобиля с различными травмами госпитализированы.
По данному факту начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир.
Читайте также:
- В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой
- В Уфе автобус с 20 пассажирами попал в ДТП с иномаркой, у водителя которой не было прав
- Авария в столице Башкирии: иномарка перевернулась на крышу, погиб человек
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель ВАЗ-2112, столкнувшись с иномаркой
Происшествия в Башкирии
Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир
Происшествия в Башкирии
Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком