В Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие

08:47, 04 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в восьмом часу вечера в Мечетлинском районе



На 103 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит столкнулись два ВАЗа десятой модели. В результате аварии 34-летний водитель и 43-летняя пассажирка первого автомобиля с различными травмами госпитализированы.







По данному факту начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись 2 пассажирских автобуса, пострадал пассажир.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ