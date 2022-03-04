В Башкирии вахтовый автобус врезался в попутный автогрейдер
13:50, 04 мар 2022
Сегодня, 4 марта, в Кушнаренковском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса.
Авария произошла около 10 часов 30 минут на 1281 км М-7 «Урал». По имеющейся информации, вахтовый автобус "ПАЗ", по неизвестной на данный момент причине, допустил столкновение с попутно движущимся автогрейдером ДЗ-108А.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса, мужчина, обратился за медицинской помощью. Известно, что в салоне вахтового автобуса было два человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись два ВАЗа десятой модели, есть пострадавшие.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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