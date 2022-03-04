Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

15:02, 04 мар 2022

В Башкирии при тушении пожара в одноэтажном бревенчатом доме обнаружили тела 69-летней женщины и 48-летнего мужчины. Как рассказали в МЧС по РБ, это мать с сыном.

Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Шапошникова в Белебее поступило сегодня, 4 марта, в 13:33. На место направили 19 человек и 7 единиц техники. Прибывшие спасатели установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом и гараж под общей кровлей. Пожар локализовали в 13:46, открытое горение ликвидировали в 13:54.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Читайте также:

Во время пожара в Башкирии пострадала женщина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белебей происшествия пожар
Читайте также

Крупный пожар в Янаульском районе: сгорели дом и дворовые постройки, два человека погибли
Происшествия в Башкирии
Крупный пожар в Янаульском районе: сгорели дом и дворовые постройки, два человека погибли
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
В Гафурийском районе в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины
В Башкирии тела 2 человек обнаружили в сгоревшем бревенчатом доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии тела 2 человек обнаружили в сгоревшем бревенчатом доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: