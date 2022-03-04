В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном

15:02, 04 мар 2022

В Башкирии при тушении пожара в одноэтажном бревенчатом доме обнаружили тела 69-летней женщины и 48-летнего мужчины. Как рассказали в МЧС по РБ, это мать с сыном.







Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Шапошникова в Белебее поступило сегодня, 4 марта, в 13:33. На место направили 19 человек и 7 единиц техники. Прибывшие спасатели установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом и гараж под общей кровлей. Пожар локализовали в 13:46, открытое горение ликвидировали в 13:54.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ