В Башкирии женщина за рулем сбила 9-летнего мальчика
14:44, 05 мар 2022
В Уфе девятилетний мальчик вместе с бабушкой переходил дорогу. Его сбила иномарка.
Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, несчастный случай произошел около 17:30 4 марта напротив дома №33 по улице Баязита Бикбая. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 61-летняя женщина. Следуя в сторону улицы Юрия Гагарина, она сбила девятилетнего мальчика. Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу.