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В Башкирии женщина за рулем сбила 9-летнего мальчика

В Башкирии женщина за рулем сбила 9-летнего мальчика

14:44, 05 мар 2022

В Уфе девятилетний мальчик вместе с бабушкой переходил дорогу. Его сбила иномарка.

Как сообщили в отделе ГИБДД Уфы, несчастный случай произошел около 17:30 4 марта напротив дома №33 по улице Баязита Бикбая. За рулем автомобиля Volkswagen Polo находилась 61-летняя женщина. Следуя в сторону улицы Юрия Гагарина, она сбила девятилетнего мальчика. Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу.

Начато административное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил 56-летнего пешехода.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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