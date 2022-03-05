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Стала известна личность третьего уроженца Башкирии, погибшего во время спецоперации на Украине

Стала известна личность третьего уроженца Башкирии, погибшего во время спецоперации на Украине

16:51, 05 мар 2022

Третьим погибшим на Украине солдатом-уроженцем Башкирии оказался Игорь Василенко, проживающий в Нижневартовске. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа сегодня, 5 марта. Как рассказали чиновники, Василенко покинул родную республику еще в детстве, а после школы был призван в армию.

В его учебном учреждении теперь установлен уголок в память оп погибшем выпускнике.

— Губернатор Югры Наталья Комарова в телефонном разговоре выразила соболезнования матери, супруге погибшего, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, — отметили в региональном департаменте внешних связей.

По данным чиновником, родился в Башкирии в 1994 году, но, будучи школьником вместе с мамой переехал в Нижневартовск.

— В 2013 году его призвали на срочную службу, а по её окончании в 2015-ом он продолжил службу по контракту, — рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

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Источник: ufa1.ru
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