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В Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка

В Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка

12:09, 06 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера около восьми часов вечера в Чишминском районе

На 1 км автодороги Бикеево-Теперишево столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32 -летнего местного жителя и встречный "Ford Focus", за рулём которого находился 49-мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пассажирка ВАЗа госпитализирована. По факту произошедшего начато разбирательство. 

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадали четверо взрослых и ребенок. ДТП произошло в половине седьмого вечера 5 марта в Белорецком районе на 112 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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