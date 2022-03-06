В Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка
12:09, 06 мар 2022
Авария в Башкирии произошла вчера около восьми часов вечера в Чишминском районе
На 1 км автодороги Бикеево-Теперишево столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32 -летнего местного жителя и встречный "Ford Focus", за рулём которого находился 49-мужчина.
В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пассажирка ВАЗа госпитализирована. По факту произошедшего начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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