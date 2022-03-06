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В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере

В Башкирии двое рыбаков попали в снежный плен на местном озере

21:38, 06 мар 2022

Сегодня утром, 6 марта, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС помогли двоим рыбакам выбраться из снежного плена. Мужчины отправились на рыбалку на озеро Култубан, что в Баймакском районе республики, но при попытке выехать на дорогу их машина застряла в снегу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на вызов из села Сибай сотрудники экстренного ведомства вывезли их на снегоходе и доставили до дороги, где мужчин уже ждали родственники. К счастью, обошлось без травм и обморожений.

Напомним, накануне на Башкирию обрушилась снежная стихия. Из-за сильного ветра, снегопада и низовой метели власти даже ограничивали движение по федеральной трассе М-5 «Урал». Сегодня утром ограничения были сняты.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии из-за лобового столкновения автомобилей пострадала пассажирка.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район происшествия
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