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В Башкирии, для застрявшего на трассе водителя, инспекторы ГИБДД привезли автозапчасти и мастера

В Башкирии, для застрявшего на трассе водителя, инспекторы ГИБДД привезли автозапчасти и мастера

09:53, 08 мар 2022

На днях в башкирском городе Салавате сотрудники ГИБДД привезли автозапчасти и механика для водителя, который застрял на трассе из-за поломки машины. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

– В ходе несения службы на трассе Уфа-Оренбург внимание сотрудников привлёк припаркованный ВАЗ-2106 с открытым капотом. Как пояснил водитель из Оренбургской области в пути следования у него произошла поломка транспортного средства. – рассказали в дорожной полиции.

Экипаж Салаватской ГИБДД – капитаны полиции Дамир Равилов и Ильдар Шарипов – выяснил причину неисправности и помог устранить ее. Они съездили за необходимыми автозапчастями и привезли водителю мастера, чтобы тот устранил поломку. После ремонта водитель продолжил путь.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии от столкновения КамАЗа и внедорожника пострадал пешеход. Авария в Башкирии произошла днём в Благоварском районе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават происшествия ДТП
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