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В Белорецком районе в заглохшем автомобиле застряла семья с годовалым ребенком

В Белорецком районе в заглохшем автомобиле застряла семья с годовалым ребенком

13:50, 08 мар 2022

В Башкирии у семьи с годовалым ребенком заглох двигатель машины на полпути к селу Абзаково. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Машина «Hyundai Tucson» застрял недалеко от села Улуелга Белорецкого района. Попытки завести автомобиль не дали результатов. На помощь прибыли спасатели, которые транспортировали женщину и ребенка в гостиницу. Отец семейства остался в машине, ожидая эвакуатор. 

«Вроде бы ничего такого – машина не заводится. Но при минусовых температурах на трассе это может стать трагедией. К счастью, в этот раз ее удалось избежать», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, для застрявшего на трассе водителя, инспекторы ГИБДД привезли автозапчасти и мастера.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Белорецкий район происшествия
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