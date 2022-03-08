В Башкирии сгорел бревенчатый жилой дом пожилого мужчины

15:23, 08 мар 2022

ЧП произошло сегодня, 8 марта, рано утром на улице Центральной в деревне Новонарышево Туймазинского района республики.







На место незамедлительно были направлены силы и средства пожарных подразделений. По прибытии пожарных было установлено, что горение происходит в бревенчатом одноэтажном одноквартирном жилом доме. Пожар потушен совместными силами добровольной пожарной команды Верхнетроицкого с/с, МЧС России, ПЧ-144 ООО РН «Пожарная безопасность».

«Погибших и пострадавших нет. К сожалению, в результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнём. В доме проживал 82-летний мужчина, который на момент возгорания находился в доме. Услышав сигнал автоматического дымового пожарного извещателя, и почувствовав запах дыма, мужчина вышел на улицу, попросил о помощи соседей, которые вызвали пожарную охрану», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На месте работает дознаватель МЧС России, которому предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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Фото: МЧС по РБ