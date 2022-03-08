Жительница Башкирии получила тяжелую травму, катаясь на лыжах

19:11, 08 мар 2022

Сегодня, 8 марта, жительница Уфы травмировала ногу, катаясь на лыжах. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.







70-летняя жительница столицы Башкирии решила провести праздничный выходной на свежем воздухе. По итогу пенсионерка сломала ногу, катаясь на лыжах в поселке Козарез Ленинского района. На место выехали спасатели. Они забрали женщину с лыжной трассы и передали бригаде скорой помощи.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии у семьи с годовалым ребенком заглох двигатель машины на полпути к селу Абзаково. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

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