Жительница Башкирии получила тяжелую травму, катаясь на лыжах
19:11, 08 мар 2022
Сегодня, 8 марта, жительница Уфы травмировала ногу, катаясь на лыжах. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
70-летняя жительница столицы Башкирии решила провести праздничный выходной на свежем воздухе. По итогу пенсионерка сломала ногу, катаясь на лыжах в поселке Козарез Ленинского района. На место выехали спасатели. Они забрали женщину с лыжной трассы и передали бригаде скорой помощи.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии у семьи с годовалым ребенком заглох двигатель машины на полпути к селу Абзаково. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.