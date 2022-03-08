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Житель Башкирии убил мужчину, который оскорбил служивших в Афганистане

Житель Башкирии убил мужчину, который оскорбил служивших в Афганистане

21:27, 08 мар 2022

В башкирском Межгорье перед судом предстал обвиняемый в убийстве 52-летний мужчина.

Как рассказала пресс-служба Белорецкого межрайонного суда, подсудимый подвозил потерпевшего. Последний был пьян и во время поездки стал оскорблять служивших в Афганистане. 52-летний житель Межгорья вышел из машины и решил успокоить пассажира, ударив его ладонью по лицу. Тот упал и ударился головой об асфальт, получив тем самым травму, из-за которой он умер в больнице уже на следующий день.

В суде мужчина свою вину не признал, заявив, что не хотел убивать пассажира. Суд, изучив все материалы дела, среди которых и запись видеонаблюдения, содержащая в себе момент ссоры и удара, признала жителя Межгорья виновным по статье за причинение смерти по неосторожности.

Мужчине назначили 1,5 года исправительных работ. Также с него взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу дочери умершего.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия криминал
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