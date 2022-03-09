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В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина

09:14, 09 мар 2022

Сегодня в 01:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Красноуфимской в Уфе. Как сообщили в МЧС по РБ, на место направили 7 единиц техники и 22 спасателей.

Пожарные установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом на двух хозяев. Пожар локализовали в 02:50, открытое горение ликвидировали в 03:05.

В ходе тушения обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии не выжила пострадавшая в пожаре женщина. Специалисты МЧС эвакуировали из дома 12 человек, в том числе трех детей. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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