В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина
09:14, 09 мар 2022
Сегодня в 01:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Красноуфимской в Уфе. Как сообщили в МЧС по РБ, на место направили 7 единиц техники и 22 спасателей.
Пожарные установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом на двух хозяев. Пожар локализовали в 02:50, открытое горение ликвидировали в 03:05.
В ходе тушения обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Читайте также:В Башкирии сгорел бревенчатый жилой дом пожилого мужчины
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погибли мать с сыном
Происшествия в Башкирии
В Башкирии тела 2 человек обнаружили в сгоревшем бревенчатом доме
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке в пожаре погиб мужчина