В Башкирии при пожаре в одноэтажном бревенчатом доме погиб мужчина

09:14, 09 мар 2022

Сегодня в 01:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Красноуфимской в Уфе. Как сообщили в МЧС по РБ, на место направили 7 единиц техники и 22 спасателей.







Пожарные установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом на двух хозяев. Пожар локализовали в 02:50, открытое горение ликвидировали в 03:05.



В ходе тушения обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.



Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара, работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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