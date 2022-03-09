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Четверо рабочих из Башкирии погибли от отравления в Москве

Четверо рабочих из Башкирии погибли от отравления в Москве

09:41, 09 мар 2022

«Утром 8 марта в бытовом помещении, расположенном на востоке Москвы, обнаружены тела четырех рабочих, выполняющих строительные работы фасада здания, без внешних признаков насильственной смерти», — сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова журналистам.

Иванова отметила, что, по предварительным данным, смерть строителей «наступила в результате неосторожного использования оборудования для отопления помещения».

Как удалось выяснить «МК», жертвами ЧП стали 37-летний Артур, 23-летний Алексей, 22-летний Алмаз и 45-летний Станислав. Все они уроженцы Башкирии и проживали в одном поселке — Чишмы.


Один из выживших строителей, проживавший вместе с погибшими, пояснил полицейским, что со вчерашнего вечера компания выпивала по случаю предстоящего Международного женского дня. В ход шли коньяк и пиво (тара из-под алкоголя была обнаружена в бытовке). Какого-то запаха газа выживший строитель не почувствовал, лишь жаловался на головные боли от похмелья. Однако с места происшествия изъяли 50-литровый баллон и тепловую пушку. Видимо, погибшие угорели во сне, а выжившего мужчину спасло то, что он вовремя вышел на улицу.

По данному факту Измайловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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