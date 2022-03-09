В Свердловской области житель Башкирии протаранил конвойный автомобиль, перевозивший арестованных в СИЗО

10:14, 09 мар 2022

После происшествия конвойная машина съехала в кювет, однако травму получил только конвоир, сообщает издание E1.







Неординарное ДТП приключилось в Свердловской области, близ города Невьянска. В конвойный автомобиль, который вез двоих следственно-арестованных из ОВД города Невьянска в следственный изолятор города Нижний Тагил.



24-летний житель Башкирии управляя автомобилем «Газель» въехал в спецтранспорт, однако в результате ДТП пострадал только конвоир, он получил травму, характер которой не уточняется, однако известно, что обошлось оказание медпомощи на месте, госпитализация ему не потребовалась. Что касается «пассажиров» спецмашины, их в целости и сохранности в место назначения доставил другой автомобиль.





Также известно и о том, что все участники происшествия были трезвы, но вот житель Башкирии перед выходом в рейс пренебрег медицинским и техническим осмотром, да еще и не соблюдал дистанцию. В результате произошедшего против него возбуждено три административных производства.





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