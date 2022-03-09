В столице Башкирии мужчина упал с крутого берега реки Белой

12:09, 09 мар 2022

Накануне в 18:10 в диспетчерскую службу Уфы позвонил мужчина и сообщил, что он упал с крутого обрыва и не может подняться. Об этом рассказали в управлении гражданской защиты города.







Выяснилось, что 34-летний уфимец шел в гости к своему приятелю вдоль берега реки Белой в районе садового товарищества «Агидель» в Кировском районе. Мужчина решил спуститься к водоему и пойти по проложенной на льду тропинке, но оступился и упал с крутого берега вниз. Полученная при падении травма не позволила ему идти дальше. О случившемся пострадавший по телефону сообщил на номер «112» и своему другу, который тоже направился на его поиски.





Прибывшие на место спасатели быстро нашли мужчину. Они осмотрели его, на травмированную ногу наложили шину.



Уфимца транспортировали наверх, где передали сотрудникам скорой помощи.

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Фото: Управление гражданской защиты Уфы