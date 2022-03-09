В Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz"

14:04, 09 мар 2022

Сегодня, 9 марта, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла около 11 часов 40 минут на ул. Северная г. Туймазы. По имеющимся данным, столкнулись ВАЗ-2115 и встречный "Mercedes Benz".







В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Lada Granta опрокинулся в кювет. Авария произошла вчера в шестом часу вечера в Чишминском районе на 1437 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ