В Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz"
14:04, 09 мар 2022
Сегодня, 9 марта, в Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Авария произошла около 11 часов 40 минут на ул. Северная г. Туймазы. По имеющимся данным, столкнулись ВАЗ-2115 и встречный "Mercedes Benz".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель Lada Granta опрокинулся в кювет. Авария произошла вчера в шестом часу вечера в Чишминском районе на 1437 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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