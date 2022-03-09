В Башкирии в результате массовой аварии упала электроопора

19:00, 09 мар 2022

Водитель «Лады Гранта» пытался обогнать движущуюся впереди «Мазду», но не убедился, что иномарка поворачивала налево и столкнулся с ней.







Сегодня, 9 марта, около 13.55 по улице 7 ноября в Стерлитамаке произошла авария, в результате которой упала электроопора. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» пытался обогнать движущуюся впереди «Мазду», но не убедился, что иномарка поворачивала налево и столкнулся с ней. Продолжив движение, автомобиль «Лада Гранта» въехал в электроопору. От удара автомобиль «Мазда», изменив направление движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz".





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Фото: ГИБДД по РБ