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В Башкирии в результате массовой аварии упала электроопора

В Башкирии в результате массовой аварии упала электроопора

19:00, 09 мар 2022

Водитель «Лады Гранта» пытался обогнать движущуюся впереди «Мазду», но не убедился, что иномарка поворачивала налево и столкнулся с ней.

Сегодня, 9 марта, около 13.55 по улице 7 ноября в Стерлитамаке произошла авария, в результате которой упала электроопора.  О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» пытался обогнать движущуюся впереди «Мазду», но не убедился, что иномарка поворачивала налево и столкнулся с ней. Продолжив движение, автомобиль «Лада Гранта» въехал в электроопору. От удара автомобиль «Мазда», изменив направление движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ, столкнувшись с "Mercedes Benz".

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке аварии
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