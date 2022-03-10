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В Башкирии водитель насмерть сбил 35-летнюю женщину и скрылся

В Башкирии водитель насмерть сбил 35-летнюю женщину и скрылся

10:50, 10 мар 2022

Поздно вечером в Баймакском районе на ул.Советская с.Темясово неустановленный водитель совершил наезд на 35-летнюю женщину.

В результате аварии пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД автомобиль с механическими повреждениями был обнаружен в соседнем селе Нижнеидрисово. Дочь владелицы транспортного средства пояснила, что за рулём находился её родной брат. Мужчина был задержан в соседнем с.Темясово и доставлен в отдел полиции.


В ходе дознания мужчина отрицал причастность к ДТП. При опросе его 19-летняя сестра, не имеющая водительских прав, призналась в содеянном. С её слов, погибшая лежала на проезжей части. Односельчане сообщили, что погибшая женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Баймакский район происшествия ДТП
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