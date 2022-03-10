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В Башкирии у инвалида-колясочника украли пистолет

В Башкирии у инвалида-колясочника украли пистолет

12:14, 10 мар 2022

В Дуванском районе в полицию обратился 53-летний житель из села Сальевка. Мужчина рассказал, что у него украли пневматический пистолет и алкоголь.

По данным МВД РБ, потерпевший был в гостях у своего знакомого. Приятели устроили застолье, а, когда спиртное закончилось, хозяин дома ушел, оставив гостя одного. Мужчина, который является инвалидом-колясочником, не мог вернуться домой, так как самостоятельно передвигаться он не в состоянии. Но на третий день ему как-то удалось достучаться до соседа. Вместе они добрались до дома потерпевшего, где и обнаружили пропажу.


Правоохранители задержали подозреваемого — 45-летнего местного жителя, у которого гостил потерпевший. Сельчанин рассказал, что, когда алкоголь закончился, он, зная, что приятеля нет дома, направился к нему. С помощью найденного во дворе железного прута злоумышленник проник в дом, взял бутылки со спиртным напитком и прихватил пневматический пистолет. После этого он продолжил застолье у другого знакомого, а о своем госте и не вспомнил.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Источник: www.proural.info
Теги: Дуванский район происшествия
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