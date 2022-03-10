В Башкирии оборвался трос на тюбинговой трассе: есть пострадавшие (ВИДЕО)
19:09, 10 мар 2022
Очередной несчастный случай произошел в Иглинском районе на базе отдыха «Ташлы». Одна из отдыхающих сообщила в соцсетях о пострадавших.
Все случилось вечером на подъемнике тюбинговой трассы. Девушка вела съемку на телефон, когда внезапно трос оборвался, на нее упал другой тюбинг, и люди на огромной скорости начали падать вниз со склона, врезаясь друг в друга. Сама девушка сообщила о переломе ребер, а ее парень получил травму ноги.
Стоит отметить, что отдых на базе «Ташлы» не раз заканчивался для посетителей не только испорченным настроением, но и серьезными травмами. Так, в 2009 году уфимка сломала шею, когда на трассу подъемника выбежал человек и упал на нее.
Еще одно происшествие случилось в январе 2017 года, когда серьезные травмы получили две уфимки 21 и 22 лет. Тогда оборвался трос подъемника для лыжников и сноубордистов. Студентки на бешеной скорости упали вниз, врезавшись в электрощитовую: одна из них получила сотрясение мозга, а вторая – перелом позвоночника. Дирекция базы отдыха выплатила пострадавшим страховку и остановила работу устройства, и следователи возбудили уголовное дело. Впрочем, в сети множество негативных отзывов на работу сотрудников и оборудование комплекса – гости томятся в долгих очередях на подъемники, дорожки для передвижения зачастую не очищены от наледи и снега, а тросы подъемников рвутся чаще, чем это попадает в сводки – поскольку туристы не получают серьезных травм.