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Еще один уроженец Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

Еще один уроженец Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

09:43, 11 мар 2022

На днях печальная новость пришла в Учалинский район: во время спецоперации на Украине погиб Ниль Муслимов, который родился и жил в селе Ахуново. Это уже четвертый уроженец Башкортостана, погибший, выполняя свой воинский долг.

Свою маму Ниль не помнил: они с младшим братишкой Артемом были совсем еще малышами, когда не стало их самого близкого человека. Вся забота о мальчишках легла на плечи отца. Помогал им дедушка, который хотя и был строгим, внуков своих баловал. А потом и он ушел в мир иной.

Сельчане отзываются о Ниле Муслимове как о спокойном, старательном и трудолюбивом парне.

«Помню, иду с тяжелыми сумками. Подбегает ко мне метр с кепкой, хватает тяжеленные баулы и бежит в сторону моего дома, — смеясь, рассказывает соседка. — Говорю, мол, мал еще. А он мне: «Ну и что, зато я вашим защитником буду».

В школе Нилю уроки физкультуры давались легко, но он выбрал тихий спорт — увлекался шахматами. «Люблю продумывать стратегию и рассчитывать каждый шаг», — объяснял он свое увлечение.

«Хороший был парень, по соседству с ним жили. Всегда на помощь готов был прийти, — рассказывает друг Муслимова. — Но всегда за справедливость выступал. Не любил, когда обижали слабых. Однажды пошел один на толпу. Получил, но его зауважали все».

После окончания девятого класса в Ахуновской школе, Ниль пошел учиться в Учалинский колледж горной промышленности на тракториста, справедливо рассудив, что рабочие профессии всегда будут в почете, а через два года парень отправился на срочную службу.



«Я тогда у него спросил, зачем ему это надо? — рассказывает еще один товарищ погибшего. — Он ответил, что каждый мужчина должен пройти испытание армией: его отец служил, и он пойдет. Тем более, кто, как не он, сможет принести пользу Родине».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.


Соболезнования родным погибшего выразил глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов. Он отметил, что близким Муслимова Ниля Наиловича будет оказана вся необходимая помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Учалинская газета
Теги: Учалинский район происшествия
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