В Уфе на 6-летнего мальчика упала наледь с крыши

11:29, 11 мар 2022

Вчера вечером в Уфе на 6-летнего мальчика упала наледь с водосточной трубы дома № 127 по улице Кольцевой. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.







Ребенок шел мимо многоквартирного дома со своей мамой. Он получил травму головы, пострадавшего доставили в больницу.



Сотрудники Следкома и МВД Башкирии осмотрели место происшествия. В настоящее время они опрашивают очевидцев и сотрудников управляющей компании. Судебно-медицинская экспертиза покажет, насколько большой вред здоровью ребенка был причинен. После этого правоохранители дадут правовую оценку работникам УК и организации, ответственной за очистку кровли от снега и наледи.

Также в Уфе сошедший с оконного отлива седьмого этажа жилого дома № 156 по улице Ленина лед повредил автомобиль Lifan. А с козырька балкона на третьем этаже жилого дома № 136 по проспекту Октября снег и наледь упали на Subaru.

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