В Башкирии похоронили Ильвира Галлямова, который погиб во время спецоперации на Украине

17:06, 11 мар 2022

Сегодня, 11 марта, в селе Калтаево Кушнаренковского района простились с 24-летним Ильвиром Галлямовым. Мужчина погиб при исполнении воинского долга. Он стал пятым уроженцем Башкирии, погибшим во время спецоперации на Украине. Специалист Шариповского сельсовета Владимир Шепилов рассказал, что на похороны Ильвира Галлямова приехал Радий Хабиров.





«Я только с кладбища приехал. На похоронах было около 100 машин и двух тысяч человек. Приезжал и глава Башкирии Радий Хабиров», – отметил Владимир.



Известно, что Ильвир Галлямов в 2020 году успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Сразу после выпуска уроженец Башкирии отправился на службу по контракту. В 2021 году его командировали в Крымскую область. Близкие вспоминают его как смелого и целеустремленного молодого человека.

«В школе учился на отлично. Занимался в секции «Витязь» в Калтаево и Уфе, кандидат в мастера спорта по борьбе. Жена и родители у него в Калтаево живут, тут Ильвира и похоронили. Сейчас решается вопрос о присвоении его имени Калтаевской СОШ и улице, на которой жил Ильвир», – заключил Владимир Шепилов.





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Фото: Владимир Шепилов