В Башкирии 15-летняя школьница жестоко избила сверстницу

20:55, 11 мар 2022

Прокуратура Кировского района Уфы проводит проверку в связи с распространением в социальных сетях видеоролика, на котором снята драка между школьницами. Об этом сообщили сегодня, 11 марта, в пресс-службе ведомства.







По предварительным данным, 7 марта во дворе дома на улице Софьи Перовской поругались две 15-летние девочки. Конфликт перерос в драку. Судя по кадрам, одна из школьниц сначала ударила вторую по лицу, пнула, а затем повалила на землю и стала пинать. Подростки, ставшие очевидцами инцидента, снимали происходящее на телефон. Сейчас пострадавшая девочка лечится дома.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, действиям должностных лиц образовательной организации, в которой обучаются дети, а также надлежащему исполнению родителями своих обязанностей, — рассказали в прокуратуре.

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