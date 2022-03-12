Пожар по улице Нагуманова в Стерлитамаке
10:29, 12 мар 2022
Сегодня, 12 марта, рано утром в Стерлитамаке, по улице Нагуманова 25 Е произошёл пожар в квартире на третьем этаже в многоквартирном жилом доме.
На место оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горение не наблюдалось, обнаружены следы пожара в жилой квартире, повреждение домашнего имущества. Пожар потушен до прибытия.
«К сожалению, в ходе обследования квартиры обнаружено 2 погибших, личности устанавливаются. Еще 3 человека пострадали, доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.