Пожар по улице Нагуманова в Стерлитамаке

10:29, 12 мар 2022

Сегодня, 12 марта, рано утром в Стерлитамаке, по улице Нагуманова 25 Е произошёл пожар в квартире на третьем этаже в многоквартирном жилом доме.







На место оперативно направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горение не наблюдалось, обнаружены следы пожара в жилой квартире, повреждение домашнего имущества. Пожар потушен до прибытия.



«К сожалению, в ходе обследования квартиры обнаружено 2 погибших, личности устанавливаются. Еще 3 человека пострадали, доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.





Причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.





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Фото: МЧС по РБ