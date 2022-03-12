Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в аварии легковушки и грузовика погиб 35-летний мужчина

В Башкирии в аварии легковушки и грузовика погиб 35-летний мужчина

12:10, 12 мар 2022

В Илишевском районе столкнулись легковушка и грузовик – в результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия.

Накануне, 11 марта, вечером в Илишевском районе на автодороге Москва-Уфа, близ села Исаметово, столкнулись ВАЗ-21099 и встречный грузовик «Volvo FH-Trucks».

«В результате ДТП 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Известно, что водитель легкового автомобиля ранее был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Читайте также:

В Башкирии водитель насмерть сбил 35-летнюю женщину и скрылся
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Авария в Туймазинском районе: водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
Происшествия в Башкирии
Авария в Туймазинском районе: водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб
Происшествия в Башкирии
ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб
В Илишевском районе произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового авто
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе произошла смертельная авария с участием грузовика и легкового авто


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: