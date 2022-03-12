В Башкирии в аварии легковушки и грузовика погиб 35-летний мужчина

12:10, 12 мар 2022

В Илишевском районе столкнулись легковушка и грузовик – в результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия.







Накануне, 11 марта, вечером в Илишевском районе на автодороге Москва-Уфа, близ села Исаметово, столкнулись ВАЗ-21099 и встречный грузовик «Volvo FH-Trucks».



«В результате ДТП 35-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Известно, что водитель легкового автомобиля ранее был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ