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В Башкирии уехал на медосмотр и пропал 41-летний мужчина

В Башкирии уехал на медосмотр и пропал 41-летний мужчина

20:04, 13 мар 2022

В Башкирии разыскивают пропавшего 41-летнего жителя Кандров Вадима Гибадуллина. Как рассказала гражданская супруга пропавшего, мужчина вчера утром поехал в Туймазы, чтобы пройти медосмотр по работе, но в клинике он так и не появился, а вечером не вернулся домой.

- Вадим вышел из дома в 11.30, сел на автобус, а в 12.30 уже позвонил по видеосвязи, что доехал нормально. И все, потом я уже ему позвонила в 14.30, но телефон был выключен. Мой муж никогда раньше так не поступал, я всегда знала, где он находится. Родственников в Туймазах у Вадима тоже нет, насчет друзей не знаю, но он в любом бы случае меня предупредил, у нас маленький ребенок, который очень переживает за папу, - рассказала Зарина Ш.

По словам женщины, она сразу же обратилась к участковому. Тот позвонил в клинику и выяснил, что на медосмотр мужчина не приходил. Сейчас Зарина пытается найти супруга собственными силами.


Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, волосы русые.

Был одет: темно-синяя куртка, черно-красные кроссовки

Если вам что-то известно о местонахождении Вадима Гибадуллина, просьба сообщить об этом его гражданской супруге Зарине Ш. по номеру 8(987)588-27-21.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск Туймазинский район
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