Два сотрудника нефтяной компании из Башкирии погибли в Нижегородской области

08:09, 14 мар 2022

Роструд сообщает, что 3 марта в Нижегородской области погибли два сотрудника ООО «Торгово-Производственное Предприятие Нефтеавтоматика» из Уфы. По информации ведомства, причиной стала смертельная авария. Помимо погибших есть также и пострадавшие.







В сообщении пресс-службы сказано, что в тот день в 17:30 на 15-м км дороги около Кстова работники компании ехали на автомобиле УАЗ, когда машину занесло на встречную полосу. В результате этого произошло столкновение с автомобилем «Вольво».



По данным Роструда, в ДТП погибли 31-летний электрогазосварщик и 45-летний монтажник. Среди пострадавших – 33-летний электромонтажник и 57-летний электромонтажник.





В ведомстве уточнили, что пострадавших доставили в больницу имени Семашко. Причины произошедшего выясняются.





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