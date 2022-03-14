В столице Башкирии произошел крупный пожар на складе
09:00, 14 мар 2022
В Уфе на улице Дзержинского произошел пожар на авторазборе. Об этом сообщили 13 марта в МЧС Башкирии.
Здание загорелось накануне, около 22:12. Огонь тушили 38 человек и 12 единиц техники. К 23:36 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
— Установлено, что происходит открытое горение в неэксплуатируемой части одноэтажного здания с цокольным этажом. На цокольном этаже предположительно расположен авторазбор, — рассказали в МЧС.
В феврале в Уфе произошел пожар в автосервисе. Тогда пожарным пришлось эвакуировать людей из соседних домов.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 27-летний мужчина сгорел в бревенчатом доме.
Источник:
ufa1.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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