В столице Башкирии произошел крупный пожар на складе

09:00, 14 мар 2022

В Уфе на улице Дзержинского произошел пожар на авторазборе. Об этом сообщили 13 марта в МЧС Башкирии.



Здание загорелось накануне, около 22:12. Огонь тушили 38 человек и 12 единиц техники. К 23:36 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.







— Установлено, что происходит открытое горение в неэксплуатируемой части одноэтажного здания с цокольным этажом. На цокольном этаже предположительно расположен авторазбор, — рассказали в МЧС.



В феврале в Уфе произошел пожар в автосервисе. Тогда пожарным пришлось эвакуировать людей из соседних домов.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 27-летний мужчина сгорел в бревенчатом доме.





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Фото: МЧС по Башкирии