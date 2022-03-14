В Башкирии в аварии "Kia Rio" и "Лада Гранта" пострадала пассажирка
09:56, 14 мар 2022
Авария в Башкирии произошла вчера в третьем часу дня на пересечении улиц Советская-Коммунистическая г.Белебей
Столкнулись "Kia Rio" под управлением 37-летнего местного жителя и "Лада Гранта", которым управлял 38-летний мужчина.
В результате аварии 71-летняя пассажирка "Лады" госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе столкнулись легковушка и грузовик – в результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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