В Башкирии в аварии "Kia Rio" и "Лада Гранта" пострадала пассажирка

09:56, 14 мар 2022

Авария в Башкирии произошла вчера в третьем часу дня на пересечении улиц Советская-Коммунистическая г.Белебей



Столкнулись "Kia Rio" под управлением 37-летнего местного жителя и "Лада Гранта", которым управлял 38-летний мужчина.







В результате аварии 71-летняя пассажирка "Лады" госпитализирована. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе столкнулись легковушка и грузовик – в результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ