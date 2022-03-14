Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропали сразу три мальчика

В Башкирии пропали сразу три мальчика

11:26, 14 мар 2022

В Стерлитамаке пропали три мальчика – дети ушли в неизвестном направлении 13 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик».

Среди пропавших – 7-летний Рамазан Гайнетдинов. Рост мальчика – 122 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Ребенок был одет в серую шапку, голубую куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Также пропал 13-летний Владимир Гнучий. Его приметы: рост – 142 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в черную шапку, бежевую куртку с меховым капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.


Третий пропавший – 16-летний Даниил Петров. Его приметы: рост – 154 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темные глаза. Был одет в черную шапку, серую удлиненную куртку, серые джинсы, черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просьба сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

Читайте также:

В Башкирии уехал на медосмотр и пропал 41-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

Очевидцы сообщают, что видели Артема Мазова из Уфы в севастопольском океанариуме
Общество в Башкирии
Очевидцы сообщают, что видели Артема Мазова из Уфы в севастопольском океанариуме
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
Происшествия в Башкирии
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
За информацию о местонахождении Артема Мазова из Уфы объявили вознаграждение
Происшествия в Башкирии
За информацию о местонахождении Артема Мазова из Уфы объявили вознаграждение
В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: