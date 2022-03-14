В Башкирии пропали сразу три мальчика

11:26, 14 мар 2022

В Стерлитамаке пропали три мальчика – дети ушли в неизвестном направлении 13 марта. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик».







Среди пропавших – 7-летний Рамазан Гайнетдинов. Рост мальчика – 122 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. Ребенок был одет в серую шапку, голубую куртку, синие джинсы, серые ботинки.



Также пропал 13-летний Владимир Гнучий. Его приметы: рост – 142 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Был одет в черную шапку, бежевую куртку с меховым капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.





Третий пропавший – 16-летний Даниил Петров. Его приметы: рост – 154 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темные глаза. Был одет в черную шапку, серую удлиненную куртку, серые джинсы, черные ботинки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просьба сообщить по телефону: 89871060601 или 02.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram