В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Бесов

12:08, 14 мар 2022

О гибели своего супруга 22-летнего Александра Бесова рассказала его супруга Милена.







Жена погибшего 22-летнего военного родом из Мелеуза Александра Бесова рассказала журналистам о том, что до последнего верила, что известие — трагическая ошибка, однако оно подтвердилось. Его жена Милена сообщила, что служил ее супруг по контракту, в специальной роте снайперов.



Поженилась пара в конце прошлого года, почти в канун Нового года, 29 декабря. Но насладиться семейной жизнью супруги не успели, так как Александр уже в январе начал собираться на учения, на которые и уехал 5 февраля, пообещав Милене, что обязательно вернется. Однако с 21 февраля информация о роте Александра и о нем самом прекратила поступать. Чуть позже, 9 марта женщине сообщили, что ее муж погиб.





Напомним, гибель Александра Бесова стала шестой трагедией для семей из Башкирии. В списке погибших в ходе военной спецоперации уроженцев Башкирии он оказался шестым. Погибли уже двое уроженцев Учалинского района, это Руслан Гилязетдинов и Ниль Муслимов. Игорь Василенко погибший в ходе спецоперации родился в Башкирии, но проживал в ХМАО. О том что в ходе военной спецоперации России на Украине погибли старший лейтенант Алексей Кондратьев из Зианчуринского района и старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района, сообщал Радий Хабиров.

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