Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Бесов

В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Бесов

12:08, 14 мар 2022

О гибели своего супруга 22-летнего Александра Бесова рассказала его супруга Милена.

Жена погибшего 22-летнего военного родом из Мелеуза Александра Бесова рассказала журналистам о том, что до последнего верила, что известие — трагическая ошибка, однако оно подтвердилось. Его жена Милена сообщила, что служил ее супруг по контракту, в специальной роте снайперов.

Поженилась пара в конце прошлого года, почти в канун Нового года, 29 декабря. Но насладиться семейной жизнью супруги не успели, так как Александр уже в январе начал собираться на учения, на которые и уехал 5 февраля, пообещав Милене, что обязательно вернется. Однако с 21 февраля информация о роте Александра и о нем самом прекратила поступать. Чуть позже, 9 марта женщине сообщили, что ее муж погиб.


Напомним, гибель Александра Бесова стала шестой трагедией для семей из Башкирии. В списке погибших в ходе военной спецоперации уроженцев Башкирии он оказался шестым. Погибли уже двое уроженцев Учалинского района, это Руслан Гилязетдинов и Ниль Муслимов. Игорь Василенко погибший в ходе спецоперации родился в Башкирии, но проживал в ХМАО. О том что в ходе военной спецоперации России на Украине погибли старший лейтенант Алексей Кондратьев из Зианчуринского района и старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района, сообщал Радий Хабиров.

Читайте также:

В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Мелеуз
Читайте также

В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии
Общество в Башкирии
В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии
В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Ишимбая Александр Матвеев
Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей
Политика в Башкирии
Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей
В Башкирии пропал житель Салавата Александр Захаров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Салавата Александр Захаров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: