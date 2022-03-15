В столице Башкирии водитель ВАЗ-2113 сбил двух девочек

11:38, 15 мар 2022

В Уфе 14 марта 23-летний местный житель за рулем вазовский «тринадцатой» сбил двух девочек. Об этом сообщила городская ГИБДД.



ДТП случилось напротив дома №19 по улице Машиностроителей. Легковушка совершила наезд на 13-летних школьниц, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. По словам водителя, он ехал на зеленый сигнал светофора.







– Я попытался избежать ДТП – выехал на встречную полосу, но зацепил девочек. – сказал автомобилист.



Школьницы получили травмы и были госпитализированы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии "Kia Rio" и "Лада Гранта" пострадала пассажирка. ДТП произошло в третьем часу дня на пересечении улиц Советская-Коммунистическая г.Белебей





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Фото: ГИБДД по РБ