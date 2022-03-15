В столице Башкирии водитель ВАЗ-2113 сбил двух девочек
11:38, 15 мар 2022
В Уфе 14 марта 23-летний местный житель за рулем вазовский «тринадцатой» сбил двух девочек. Об этом сообщила городская ГИБДД.
ДТП случилось напротив дома №19 по улице Машиностроителей. Легковушка совершила наезд на 13-летних школьниц, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. По словам водителя, он ехал на зеленый сигнал светофора.
– Я попытался избежать ДТП – выехал на встречную полосу, но зацепил девочек. – сказал автомобилист.
Школьницы получили травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии "Kia Rio" и "Лада Гранта" пострадала пассажирка. ДТП произошло в третьем часу дня на пересечении улиц Советская-Коммунистическая г.Белебей