В Башкирии трое девушек-подростков угнали машину и попали в ДТП
21:32, 15 мар 2022
Утром 14 марта полицейские Стерлитамака получили сообщение об угоне «ВАЗа-2110» с Элеваторной улицы. Оказалось, что угнали легковушку трое несовершеннолетних приятельниц ее владельца.
Горожанин приехал в гости к своей 14-летней девушке накануне вечером, там же были и ее подруги 15 и 16 лет. Вечером парень решил остаться с ночевкой, а наутро обнаружил пропажу.
Оказалось, что утром подружки решили поехать на учебу на чужой машине. Однако до места назначения так и не добрались, врезавшись в дерево. Сотрудники ГИБДД доставили нарушительниц в Центр содержания несовершеннолетних. Полицейские уже возбудили уголовное дело об угоне.