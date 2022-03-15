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В Башкирии трое девушек-подростков угнали машину и попали в ДТП

В Башкирии трое девушек-подростков угнали машину и попали в ДТП

21:32, 15 мар 2022

Утром 14 марта полицейские Стерлитамака получили сообщение об угоне «ВАЗа-2110» с Элеваторной улицы. Оказалось, что угнали легковушку трое несовершеннолетних приятельниц ее владельца.

Горожанин приехал в гости к своей 14-летней девушке накануне вечером, там же были и ее подруги 15 и 16 лет. Вечером парень решил остаться с ночевкой, а наутро обнаружил пропажу.

Оказалось, что утром подружки решили поехать на учебу на чужой машине. Однако до места назначения так и не добрались, врезавшись в дерево. Сотрудники ГИБДД доставили нарушительниц в Центр содержания несовершеннолетних. Полицейские уже возбудили уголовное дело об угоне.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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