В одном из районов Башкирии дикие псы поедают домашний скот

15:00, 16 мар 2022

В Бижбулякском районе Башкирии активизировались случаи нападения диких бродячих собак на домашний скот. Об этом накануне, 15 марта сообщил глава района Артур Зарипов.



По его словам, собаки в основном обитают небольшими стаями в лесах.







— Есть даже предположение, что они скрестились в условиях дикой природы с волками. В последнее время замечены в лесных массивах на территории нашего заказника «Бижбулякский». Эти дикие собаки давно научились жить по законам природы. Очень хитры и агрессивны. Не боятся людей. Пользуясь тем, что в нашем районе очень много снега, сейчас охотятся на косуль. Вот они практически беспрепятственно догоняют косуль и просто загрызают их, — рассказал Артур Зарипов.



Он отметил, что дикие псы нападают на домашний скот в деревне Касимовка и селе Кош-Елга.



— Последний случай был у села Кош-Елга, когда неравнодушный житель спас маленькую козу. Вызвал ветеринаров, которые оказали помощь. Но, к сожалению, на следующий день животное умерло, — сообщил Зарипов.





Глава Бижбулякского района подчеркнул, что проблема в том, что диких собак поймать просто невозможно.



— Охотиться на территории заказника запрещено. Даже находиться с ружьем в заказнике нельзя. Собак, даже если они дикие, уничтожать нельзя. Закон запрещает это делать. По закону, должны собак отловить, стерилизовать и выпустить их туда же, где и выловили. Но их невозможно никак поймать. Ну и что делать в этой ситуации? Объявить на них охоту тоже не можем. А если в лес пойдут люди или еще страшнее — дети? Тогда-то, конечно, сразу же найдут крайнего. Но потом уже может быть поздно, — написал Зарипов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Артур Зарипов / Vk.com