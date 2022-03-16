В одном из районов Башкирии дикие псы поедают домашний скот
15:00, 16 мар 2022
В Бижбулякском районе Башкирии активизировались случаи нападения диких бродячих собак на домашний скот. Об этом накануне, 15 марта сообщил глава района Артур Зарипов.
По его словам, собаки в основном обитают небольшими стаями в лесах.
— Есть даже предположение, что они скрестились в условиях дикой природы с волками. В последнее время замечены в лесных массивах на территории нашего заказника «Бижбулякский». Эти дикие собаки давно научились жить по законам природы. Очень хитры и агрессивны. Не боятся людей. Пользуясь тем, что в нашем районе очень много снега, сейчас охотятся на косуль. Вот они практически беспрепятственно догоняют косуль и просто загрызают их, — рассказал Артур Зарипов.
Он отметил, что дикие псы нападают на домашний скот в деревне Касимовка и селе Кош-Елга.
— Последний случай был у села Кош-Елга, когда неравнодушный житель спас маленькую козу. Вызвал ветеринаров, которые оказали помощь. Но, к сожалению, на следующий день животное умерло, — сообщил Зарипов.
Глава Бижбулякского района подчеркнул, что проблема в том, что диких собак поймать просто невозможно.
— Охотиться на территории заказника запрещено. Даже находиться с ружьем в заказнике нельзя. Собак, даже если они дикие, уничтожать нельзя. Закон запрещает это делать. По закону, должны собак отловить, стерилизовать и выпустить их туда же, где и выловили. Но их невозможно никак поймать. Ну и что делать в этой ситуации? Объявить на них охоту тоже не можем. А если в лес пойдут люди или еще страшнее — дети? Тогда-то, конечно, сразу же найдут крайнего. Но потом уже может быть поздно, — написал Зарипов.