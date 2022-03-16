В Башкирии молодой мужчина убил собственного отца, ударив его ножом

15:15, 16 мар 2022

Накануне, 15 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло убийство. Об этом сообщает издание Горобзор.







Уточняется, что происшествие случилось в частном доме, в котором проживал 62-летний уфимец со своим 36-летним сыном. Утром в день трагедии мужчины пили спиртное, и между ними возник конфликт. Во время ссоры сын взял со стола кухонный нож и ударил им отца в левую часть грудной клетки. Осознав происходящее, злоумышленник вызвал скорую помощь, но потерпевший скончался до приезда медиков.



Причину конфликта мужчина объяснить не смог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вину в совершенном преступлении он признал. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, обстоятельства выясняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram