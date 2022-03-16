Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии молодой мужчина убил собственного отца, ударив его ножом

В Башкирии молодой мужчина убил собственного отца, ударив его ножом

15:15, 16 мар 2022

Накануне, 15 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло убийство. Об этом сообщает издание Горобзор.

Уточняется, что происшествие случилось в частном доме, в котором проживал 62-летний уфимец со своим 36-летним сыном. Утром в день трагедии мужчины пили спиртное, и между ними возник конфликт. Во время ссоры сын взял со стола кухонный нож и ударил им отца в левую часть грудной клетки. Осознав происходящее, злоумышленник вызвал скорую помощь, но потерпевший скончался до приезда медиков.

Причину конфликта мужчина объяснить не смог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вину в совершенном преступлении он признал. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, обстоятельства выясняются.

Читайте также:

В Башкирии женщина вонзила нож в мужчину, убившего ее возлюбленного
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
Читайте также

В Зилаирском районе молодой мужчина ударил своего отца ножом
Происшествия в Башкирии
В Зилаирском районе молодой мужчина ударил своего отца ножом
В Мечетлинском районе брат зарезал брата
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе брат зарезал брата
В Уфе обнаружили тело мужчины: собутыльник нанес ему удар ножом в грудь
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили тело мужчины: собутыльник нанес ему удар ножом в грудь
В Иглинском районе насмерть задавили заснувшего на дороге пьяного мужчину
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе насмерть задавили заснувшего на дороге пьяного мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: