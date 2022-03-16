В Башкирии молодой мужчина убил собственного отца, ударив его ножом
15:15, 16 мар 2022
Накануне, 15 марта, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло убийство. Об этом сообщает издание Горобзор.
Уточняется, что происшествие случилось в частном доме, в котором проживал 62-летний уфимец со своим 36-летним сыном. Утром в день трагедии мужчины пили спиртное, и между ними возник конфликт. Во время ссоры сын взял со стола кухонный нож и ударил им отца в левую часть грудной клетки. Осознав происходящее, злоумышленник вызвал скорую помощь, но потерпевший скончался до приезда медиков.
Причину конфликта мужчина объяснить не смог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вину в совершенном преступлении он признал. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, обстоятельства выясняются.