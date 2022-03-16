В Башкирии в деревянном доме сгорели два человека

Вечером 15 марта в службу спасения поступило сообщение с улицы Караидельской в Благовещенском районе. Горел жилой дом в садовом товариществе № 5 Треста 21.
— По прибытии было установлено, что одноэтажный жилой бревенчатый дом размером 8х8 метров охвачен огнем по всей площади, — сообщили пресс-службе МЧС Башкирии.
Пожар потушили в 18:26. На месте обнаружили тело 64-летней женщины и 44-летнего мужчины, которые ранее пришли в гости. Хозяевам дома удалось спастись. Причины и обстоятельства пожара устанавливают дознаватель МЧС России, эксперт испытательной пожарной лаборатории и следственно-оперативная группа.