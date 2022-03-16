В Башкирии пропала жительница Уфы Алёна Баркина

16:34, 16 мар 2022

Волонтёры разыскивают 30-летнюю Алёну Баркину, пропавшую в Уфе 11 марта. Об этом сообщается в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».



Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, русые волосы до плеч и зелёные глаза. Была одета в тёмно-серую куртку, чёрные гамаши, чёрные полусапожки и светло-серую шапку.



Все, кто обладает информацией о местонахождении Алёны Баркиной, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.



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Фото: Лиза Алерт. Башкортостан