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В Башкирии пропала жительница Уфы Алёна Баркина

В Башкирии пропала жительница Уфы Алёна Баркина

16:34, 16 мар 2022

Волонтёры разыскивают 30-летнюю Алёну Баркину, пропавшую в Уфе 11 марта. Об этом сообщается в поисковой группе «Лиза Алерт. Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднее телосложение, русые волосы до плеч и зелёные глаза. Была одета в тёмно-серую куртку, чёрные гамаши, чёрные полусапожки и светло-серую шапку.

Все, кто обладает информацией о местонахождении Алёны Баркиной, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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