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В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами

В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами

09:17, 17 мар 2022

Сегодня, 17 марта, в Советском районе Уфы зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта

Авария произошла в седьмом часу утра на ул. Менделеева, напротив ВДНХ. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 71-летнего водителя и встречный пассажирский автобус ПАЗ "Вектор", за рулём которого находился 34-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован. Автобус двигался по 6 маршруту ОК "Сипайловский" - Телецентр в салоне находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.

На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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