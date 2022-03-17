В Башкирии в аварию попал автобус с 12 пассажирами

09:17, 17 мар 2022

Сегодня, 17 марта, в Советском районе Уфы зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта







Авария произошла в седьмом часу утра на ул. Менделеева, напротив ВДНХ. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 71-летнего водителя и встречный пассажирский автобус ПАЗ "Вектор", за рулём которого находился 34-летний мужчина.



В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован. Автобус двигался по 6 маршруту ОК "Сипайловский" - Телецентр в салоне находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.



На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ