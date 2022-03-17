Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии автомобиль мэра крупного города разбил пьяный водитель

В Башкирии автомобиль мэра крупного города разбил пьяный водитель

09:36, 17 мар 2022

В служебный автомобиль главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова врезался пьяный водитель. Об этом мэр города рассказал на своих страницах в соцсетях.

«Долго думал, написать или нет, но все же поделюсь. В мой служебный автомобиль, который стоял без движения, въехала другая машина. Из нее вышли водитель и пассажир в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Они были не просто сильно пьяны, а практически не отдавали себе отчета в происходящем. Поражает безответственность, халатное отношение не только к своей, но и чужой жизни», — написал Рустем Газизов.

Он отметил, что несмотря на ужесточение законов и мер наказания для водителей, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, люди выпив, продолжают садиться за руль.


«Проблема актуальная, и мне интересно ваше мнение. Какие еще меры может предпринять власть и общество, чтобы подобных ситуаций на дорогах не случалось? Как донести до людей эту простую мысль? Буду рад услышать ваши предложения и мысли по этому вопросу», — спросил Рустем Газизов подписчиков.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

В Стерлитамаке пьяный мужчина похитил автомобиль вместе с семьей владельца
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пьяный мужчина похитил автомобиль вместе с семьей владельца
В Стерлибашевском районе мужчина угнал автомобиль своего знакомого
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе мужчина угнал автомобиль своего знакомого
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
В Башкортостане пьяный водитель погубил своего пассажира врезавшись в отбойник
Происшествия в Башкирии
В Башкортостане пьяный водитель погубил своего пассажира врезавшись в отбойник


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: