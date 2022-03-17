В Башкирии автомобиль мэра крупного города разбил пьяный водитель

09:36, 17 мар 2022

В служебный автомобиль главы администрации Стерлитамака Рустема Газизова врезался пьяный водитель. Об этом мэр города рассказал на своих страницах в соцсетях.







«Долго думал, написать или нет, но все же поделюсь. В мой служебный автомобиль, который стоял без движения, въехала другая машина. Из нее вышли водитель и пассажир в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Они были не просто сильно пьяны, а практически не отдавали себе отчета в происходящем. Поражает безответственность, халатное отношение не только к своей, но и чужой жизни», — написал Рустем Газизов.



Он отметил, что несмотря на ужесточение законов и мер наказания для водителей, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, люди выпив, продолжают садиться за руль.





«Проблема актуальная, и мне интересно ваше мнение. Какие еще меры может предпринять власть и общество, чтобы подобных ситуаций на дорогах не случалось? Как донести до людей эту простую мысль? Буду рад услышать ваши предложения и мысли по этому вопросу», — спросил Рустем Газизов подписчиков.

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